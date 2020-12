Chuva volta a Belo Horizonte e deve continuar no fim de semana

Céu parcialmente nublado na Região Centro-Sul de BH nesta sexta (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







Os dias de estiagem em Belo Horizonte chegaram ao fim. Na noite de ontem, choveu em boa parte da capital e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva pode continuar neste fim de semana.









Esse sistema cria condições para pancadas de chuva, por vezes fortes, nas regiões Central, Oeste, Sul e Sudeste do estado. “A tendência para o fim de semana é de manutenção do tempo instável e aumenta o risco de chuva moderada a forte sobre o estado de Minas Gerais”, diz o Inmet.





Hoje, em Belo Horizonte, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima ficou na casa dos 21°C e a máxima não deve passar dos 30°C. Na Grande BH, a máxima pode chegar aos 33°C.





A chuva dessa quinta-feira não causou transtornos que gerassem ocorrências, segundo a Defesa Civil da capital. Conforme o levantamento do órgão, o volume nas últimas 11 horas não foi muito expressivo. Confira abaixo, assim como o acumulado de dezembro:





Acumulado de chuvas (milímetros), nas últimas 11 horas em 18/12/20 às 6h





Barreiro - 9,2

Centro Sul - 8,4

Leste - 4,2

Nordeste - 3,6

Noroeste - 10,4

Norte - 3,0

Oeste - 9,2

Pampulha - 9,4

Venda Nova - 5,4









Acumulado de chuvas (milímetros) em dezembro até 6h do dia 18





Barreiro - 182,8 (50,9%)

Centro Sul - 187,2 (52,2%)

Leste - 144,6 (40,3%)

Nordeste - 144,0 (40,1%)

Noroeste - 129,2 (36,0%)

Norte - 106,0 (29,5%)

Oeste - 181,8 (50,7%)

Pampulha - 112,2 (31,3%)

Venda Nova - 145,2 (40,5%)





Média climatológica dezembro: 358,9 milímetros





No sábado e no domingo, ainda pode chover em Belo Horizonte a temperatura máxima tem uma ligeira queda, chegando aos 28°C.





Hoje, segundo o Inmet, as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e a Grande BH têm céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Na região Central e no Vale do Rio Doce, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.





A temperatura máxima em Minas Gerais hoje tem uma ligeira queda, de 38°C para 36°C em alguns municípios. No fim de semana, os termômetros ainda podem marcar 34°C.