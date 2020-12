Voluntários se unem em Florestal e recuperam espaço público degradado

Praça Todos os Santos da Quarentena, em Florestal (foto: CYNTHIA GARCIA/ DIVULGAÇÃO)

"O tempo da quarentena permitiu que recuperarássemos o lugar, então coberto de mato, com muito cupim, e sem os equipamentos necessários para os moradores aproveitarem o ambiente", conta, com entusiasmo, a belo-horizontina Giovanna Penido, que trabalha no setor de comunicação em moda e passou os últimos meses, no município, com o marido e os dois filhos. "Todo mundo participou do mutirão. Foi muito bom, pois integrou as pessoas, dentro dos protocolos sanitários, claro", afirma. Mergulhada no projeto de requalificação, Giovanna quebrou o braço e passou por uma cirurgia no município de Pará de Minas, mas depois voltou a "pegar no pesado", como se diz no interior mineiro.









BATISMO

Com toda a movimentação, acrescenta Giovanna, várias imagens de santos foram sendo incorporadas à grutinha e o nome da praça nasceu: Praça Todos os Santos da Quarentena. "Neste ano de incertezas e muita instabilidade, o objetivo foi trazer acolhimento e esperança. A ação reforçou as atitudes e sentimentos de união e amparo, transformando o abandono em afeto e alegria."





Para garantir o futuro do espaço, os moradores estão mais solidários do que nunca e se empenham em não deixar lixo acumulado, plantas no seco e os bancos, que foram feitos por um produtor rural, sem manutenção. "Com meus novos amigos, mergulhei nas construções de pontes e praças. Projetos que recuperaram minha esperança no outro, trouxeram histórias e abriram caminhos para a cidade que me acolheu nesses dias de tanta incerteza", revela a belo-horizontina Giovanna.





A união faz a força, restaura espaços degradados, promove a solidariedade e ainda espalha beleza. Com espírito coletivo e muita determinação, um grupo detirou do completo abandono uma praça em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, transformando-a em área de convivência e integração urbana. Foram mais de três meses de enxada na mão, chapéu para proteger do sol, e, claro, máscara e distanciamento social como pedem os novos tempos até a inauguração no fim da tarde de quarta-feira (16). O nome do local não poderia ser mais adequado:Todos os Santos da Quarentena, com a bênção do padre Valmir Ferreira D'Eça.