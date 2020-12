Governo de MG fará consulta pública para definir estratégias da Educação

Escola Estadual Pandiá Calógeras, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Educação de Minas Gerais realizará uma consulta pública para que a comunidade escolar possa apresentar sugestões para o ano letivo de 2021. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (17/12), durante a apresentação do Julia Sant’Anna, secretária de Educação, trata-se de um “modelo híbrido de gestão” entre a população e o Governo Estadual. A Secretaria de Estado dede Minas Gerais realizará umapara que a comunidade escolar possa apresentar sugestões para o ano letivo de. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (17/12), durante a apresentação do balanço da educação estadual em 2020 . Segundo, secretária de Educação, trata-se de um “modelo híbrido de gestão” entre a população e o Governo Estadual.

Ainda de acordo com a secretária, quem não tiver acesso à internet poderá apresentar suas sugestões na escola estadual mais próxima de sua residência.



O resultado da consulta será divulgado no início de fevereiro. Entre as estratégias ainda não definidas pela SEE estão a forma de ministrar os conteúdos para os alunos da rede no próximo ano – se revisando as matérias do cronograma de 2020, período em que os alunos estudaram de forma remota, ou apenas complementando esse conteúdo.



Também deve ser decidido em observância à consulta pública a forma de retorno às aulas presenciais (antes da disponibilidade de uma eventual vacina contra a COVID-19), se será por meio de rodízio entre alunos, para evitar grande aglomeração.





Julia Sant’Anna declarou também que nem todas as demandas da população poderão ser atendidas, pois precisam ser conciliadas com questões técnicas, como, por exemplo, a carga horária dos professores em um eventual rodízio de alunos.





A secretaria disse, no entanto, que as sugestões populares que não forem colocadas em prática serão devidamente justificadas no momento da divulgação dos resultados da consulta pública.



Em 2019, o Governo de Minas já havia adotado a estratégia de receber contribuições da população por meio de uma consulta pública, para definir o currículo do ensino médio, elaborado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular.



O ano letivo de 2021 nas escolas estaduais começa em 4 de março e vai até 17 de dezembro.