Casal de jovens é morto a tiros no Bairro São Gabriel, em BH

As vítimas - uma moça e um rapaz - ainda não foram identificadas já que, segundo a PM, não portavam documentos. Os militares estimam que eles tinham aproximadamente 20 anos. A mulher levou quatro tiros tiros, sendo três na cabeça e um no braço. Já o rapaz foi alvejado com um disparo na cabeça, um no pescoço e um no abdômem.