Ladrões são presos em Ipatinga após troca de tiros com a PM

Ladrões são suspeitos de roubo a loja em Fabriciano (foto: Reprodução/Google Street View)

Depois de uma troca de tiros com a PM, seis integrantes de uma quadrilha de ladrões de lojas, que arrombaram e roubaram, no início da madrugada desta terça-feira (15/12), a loja das Casas Bahia, no Centro de Coronel Fabriciano, foram presos, antes do amanhecer, quando tentavam entrar em Ipatinga. Dois conseguiram escapar. O grupo é suspeito de outros assaltos ocorridos na região.









Tão logo foi acionada, a PM de Coronel Fabriciano emitiu um alerta. Um cerco foi montado pela PM, nas duas cidades, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Assim que os ladrões chegaram nesta, havia com eles um batedor, numa motocicleta, e os policiais iniciaram a perseguição.





Alguns ladrões responderam à perseguição com disparos. Houve troca de tiros e três ficaram feridos. Eles foram presos junto a outros três. Um dos ocupantes do veículo conseguiu escapar à pé, assim como o batedor.





Eles foram levados para a Delegacia de Ipatinga. Os policiais agora investigam a participação da quadrilha em outros crimes semelhantes na região. Do material roubado foram recuperados 48 celulares, cinco notebooks e três tablets.