Morador de rua tenta atravessar viga no Arrudas cai e fratura cabeça

Homem foi resgatado e levado ao João XXIII. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, no início da tarde deste sábado (12/12), um homem, de aproximadamente 40 anos, não identificado, que caiu dentro do leito do Ribeirão do Arrudas , próximo ao Parque Municipal, no Centro de. A vítima está em estado grave, com fratura na cabeça e exposição de massa encefálica, e foi encaminhada para o Hospital João XXIII.

Segundo informações dos bombeiros, o homem seria um morador de rua, que teria caído ao tentar atravessar pela viga que existe sobre oEle teria desequilibrado e caído, quando uma testemunha correu para tentar prestar socorro, mas contou que o homem permanecia imóvel, caído na parte seca do leito e que com a cabeça machucada.Quando os bombeiros desceram para prestar socorro, a vítima apresentava exposição de massa encefálica e estava em parada cardiorrespiratória. Foi feito o procedimento de ressuscitação, que deu resultado. Com a chegada do Samu, ele foi removido para o hospital, depois de içado, numa maca, pelos bombeiros.