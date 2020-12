BH amanhece ensolarada, mas chove à tarde; previsão é de chuva em toda MG

Imagem no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, na manhã deste sábado (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O dia amanheceu ensolarado emneste sábado (12/12), dia do aniversário da cidade, que completa 123 anos. De acordo com as previsões dada capital e doInstituto Nacional de Meteorologia (), o céu vai mudar ao longo do dia em todas as regiões da cidade.

“Será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de, por vezes fortes, com raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 17°C, a máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde”,prevêboletim da Defesa Civil divulgado na manhã deste sábado.Informações endossadas pelo Inmet, que prevê ainda que a capital deverá ficar nesse ritmo -, tempo nublado, pancadas de chuvas, com ventos fortes e trovoadas - até terça-feira, quando, apesar do tempo nublado, deverá ter uma trégua da chuva.



A umidade relativa do ar hoje deve ficar em 60%, diminuindo um pouco neste domingo (13/12), batendo no teto dos 50%.



Até terça-feira (15/12), segundo o Inmet, a temperatura deve subir um pouco na capital. Se a máxima hoje é de 29°C, na terça-feira, a previsão é de 31°C. A mínima, incluindo hoje, amanhã, segunda e na terça-feira, deverá ficar em 17°C.



Estado

Também de acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, que atendeu a reportagem do Estado de Minas, a previsão no estado para este sábado é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões.



A temperatura mínima para hoje é de 13°C, no Sul, e máxima de 35°C, no Vale do Jequitinhonha.



No domingo (13/12), a previsão é quase a mesma de sábado, nublado com pancadas de chuva em praticamente todo o estado. A exceção fica com o Sul e Norte de Minas, onde o tempo deverá estar parcialmente nublado.



A temperatura oscila um pouco neste domingo com mínima de 12°C, no Sul, e 36°C, no Norte de Minas.



Também conforme o Inmet, a semana deverá começar com o tempo instável em toda Minas Gerais, com céu nublado e pancadas de chuvas e trovoadas.