Recuperandos da Apac participam da bênção ao presépio da Cristo Rei

A gruta da Sagrada Família estava sendo finalizada ontem e vai ser abençoada com a presença de recuperandos da Apac (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Temporada de Natal com os braços estendidos à solidariedade, ao respeito e sempre junto da arte. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, receberá, na manhã deste domingo (13/12), dois recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) – unidade Nova Lima, na Grande BH. Temporada de Natal com os braços estendidos à, ao respeito e sempre junto da arte. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, receberá, na manhã deste domingo (13/12), dois recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) – unidade Nova Lima, na Grande BH.



LEIA MAIS 14:30 - 09/12/2020 Papai Noel decreta Natal até fevereiro em BH; saiba como doar brinquedos

13:14 - 05/12/2020 Presépio: escultura moderna ganha prêmio em tradição religiosa de Natal

18:59 - 02/12/2020 "Não matemos nossos parentes', afirma infectologista sobre Natal em família Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na Região Norte da capital, os recuperandos, convidados a participar da bênção do presépio do templo em construção, vão presentear o arcebispo com artesanato feito na Apac recriando o nascimento do Menino Jesus – o presente vai integrar a exposição de minipresépios a ser inaugurada na catedral, também no domingo. A mostra reúne presépios de diferentes países e estados brasileiros. No encontro na, no bairro Juliana, na Região Norte da capital, os recuperandos, convidados a participar da bênção do presépio do templo em construção, vão presentear o arcebispo comfeito narecriando o nascimento do Menino Jesus – o presente vai integrar a exposição de minipresépios a ser inaugurada na catedral, também no domingo. A mostra reúne presépios de diferentes países e estados brasileiros.





Na tarde dessa sexta-feira, o padre Alexandre Fernandes, da Paróquia Bom Jesus do Vale, concluiu o presépio da catedral. Mas a participação vai além da gruta com a sagrada família, os pastores, animais e demais figuras características: a paróquia reuniu um caminhão de doações de alimentos para a iniciativa Solidariedade em Rede, da Arquidiocese de BH, que destinará cestas básicas a famílias necessitadas durante o Natal.



De acordo com a instituição religiosa, durante a missa de domingo, às 10h30, presidida por dom Walmor, haverá um concerto natalino com a participação de Lucas Damasceno (tenor), Melina Peixoto (soprano), Victor Dutra (violinista) e Mauro Chantal (pianista).





Doações de alimentos para a iniciativa Solidariedade em Rede, da Arquidiocese de BH, que destinará cestas básicas a famílias necessitadas durante o Natal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Arquidiocese de BH.



“Contemplar a simplicidade desses presépios ajuda a enxergar o verdadeiro sentido do Natal, que não está nas muitas luzes e cores tão evidentes nesta época do ano, nem nos caros presentes. O Natal deve inspirar simplicidade, pois é a celebração do Nascimento de Jesus, o Filho de Deus que nasce pobre e entre os pobres”, explica dom Walmor.



A coleção de presépios tem mais de 70 recriações do nascimento de Jesus, doadas a dom Walmor por um fiel, e que passaram a integrar o acervo do Memorial da“Contemplar a simplicidade desses presépios ajuda a enxergar o verdadeiro sentido do Natal, que não está nas muitas luzes e cores tão evidentes nesta época do ano, nem nos caros presentes. O Natal deve inspirar simplicidade, pois é a celebração do Nascimento de Jesus, o Filho de Deus que nasce pobre e entre os pobres”, explica dom Walmor.

O arcebispo manifesta "alegria e gratidão" pela presença dos recuperandos na Catedral Cristo Rei, lembrando que "todos têm o direito de se arrepender dos erros, buscar novos caminhos, reconstruindo a própria vida". Para ele, “é obrigação de quem professa a fé cristã ajudar cada pessoa, especialmente os que estão nas periferias existenciais e geográficas, a seguir os valores do evangelho”.