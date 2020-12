Presépio: escultura moderna ganha prêmio em tradição religiosa de Natal

A utilização mínima de recursos com formas geométricas simples foi o que chamou a atenção do júri técnico no 48° Concurso Nacional de Presépios da Fundação de Artes de Ouro Preto (Faop), em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais.



Primeiro lugar no júri técnico, o presépio de Yure Mendes foi inspirada no movimento Minimal Art que surgiu nos EUA na década de 1950 (foto: Foto: Divulgação/Faop) Yure Mendes conta que o minimalismo foi a escolha para esse ano.



O trabalho vencedor é uma versão atualizada dos presépios e permite que o tradicional encontre lugar na arte contemporânea. O artista plásticoconta que o minimalismo foi a escolha para esse ano.

"Assim criei o Minimal (mínimo) e a tradução do nome da obra diz por si mesmo. A construção escultórica do presépio tem elementos mínimos, mas ao mesmo tempo cria uma identificação com o público que mesmo com pouco elementos entende a proposta da cena do nascimento com a grandeza de forma limpa, simples e sofisticada”.

O artista da cidade de Juiz de Fora relata que é a terceira vez que participa do concurso e que ganhou o primeiro lugar também e 2019, mas que a escolha sempre é uma grande questão devido a responsabilidade. “O fato de ter participado outras vezes, essa escolha fica um pouco mais difícil, até porque gosto de sempre ter projeto plurais e esse ano queria um presépio com uma linguagem mais abstrata menos realista.”

O ganhador do segundo lugar, Paulinho Demolidor, reutilizou materiais do antiquário onde trabalha (foto: Foto: divulgação/Faop)

Também fora do convencional, o ganhador do segundo lugar pelo júri técnico, apostou ao construir a escultura, utilizar materiais encontrados no espaço cultural que gerencia em Conselheiro Lafaiete. Conhecido como Paulinho Demolidor, Paulo Rogério da Silva, trabalha com antiguidades e fez o presépio utilizando materiais de reuso, como ferro e madeira. Também fora do convencional, o ganhador do segundo lugar pelo júri técnico, apostou ao construir a escultura, utilizar materiais encontrados no espaço cultural que gerencia em Conselheiro Lafaiete. Conhecido como Paulinho Demolidor, Paulo Rogério da Silva, trabalha com antiguidades e fez o presépio utilizando materiais de reuso, como ferro e madeira.

O artista conta que na peça que está em exposição na Faop até o dia 6 de janeiro de 20121 foi trabalhada com metais como: estribo, cravo, materiais de grades, cabeça de sela, trava de janelas, encaixe de camas.





Além dos trabalhos dos dois artistas vencedores, outros 23 trabalhos estarão na exposição aberta ao público que também poderão escolher o presépio vencedor. Por meio de uma cédula os visitantes vão poder indicar o trabalho que mais lhe agrada.





Além das vencedoras, mais 23 obras estão em exposição e terá participação do júri popular (foto: Foto: Reprodução/Faop)

A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; e sábado e domingo, das 13h às 17h; na Rua Getúlio Vargas, 185, Bairro Rosário, em Ouro Preto.

De acordo com a presidente da Faop, Julia Mitraud, foram recebidos trabalhos do Brasil inteiro sendo que e a exposição entra no calendário turístico da cidade no período natalino. “Buscamos no concurso preservar as tradições das famílias no Natal com a encenação do nascimento de Jesus. É uma forma de manter viva essa memória e perpetuar a tradição do fazer e saber alinhada aos tempos atuais”.