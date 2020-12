Homem em fuga pula no Ribeirão Arrudas e morre

Ocorrência foi durante a noite de sexta-feira na Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



Um homem morreu depois de pular no Ribeirão Arrudas na noite dessa sexta-feira (12/12). Testemunhas que chamaram os bombeiros contaram que ele desceu no rio na altura do Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, pois estava fugindo de outros dois homens.









O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, os militares desceram até o leito do rio com as técnicas de rapel e iniciaram os primeiros socorros ao rapaz que, segundo a guarnição, não estava reagindo e apresentava muito sangramento e lesões pelo corpo.





Após a imobilização e içamento, ele foi entregue à equipe do Samu que aplicou os protocolos médicos, mas a vítima morreu no local. O corpo não foi identificado pela Polícia Militar e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).