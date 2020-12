Zema assina pacote de investimento que resultará em R$ 1,9 bilhão para MG

As 13 empresas envolvidas no projeto de investimento atuarão em diferentes regiões do estado e em diversos ramos (foto: Gil Leonardi /Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) assinou, na tarde desta sexta-feira (11/12), um pacote de investimento em parceria com empresas que vão iniciar ou expandir seus trabalhos em Minas Gerais nos próximos anos. O resultado disso representa R$ 1,9 bilhão em investimentos no estado, além de gerar 2.924 novos empregos.





A iniciativa surgiu do acordo entre as empresas e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), através da Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior do Estado (Indi).





Durante a cerimônia na Cidade Administativa, em Belo Horizonte, Zema enfatizou o trabalho de seu governo em prezar pelos que desejam investir em Minas Gerais. O valor total de investimentos entre 2019 e 2020 em todo o estado chega a R$ 87,7 bilhões, que corresponde ao triplo do valor de investimentos nos quatro anos do governo anterior.

O governador ainda explicou que as decisões tomadas diminuíram a burocracia e aceleraram os processos, sobretudo para as micro e pequenas empresas. “Conseguimos implementar uma outra velocidade de investimentos no estado nesses dois anos. É com a geração de empregos que vem o desenvolvimento. Fico muito feliz, pois o governo tem feito tudo o que está ao seu alcance. Fizemos uma revogação, eliminando mais de 140 decretos e portarias”, disse.





De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o resultado positivo é efeito de um trabalho em equipe a partir do direcionamento do Governo de Minas para avançar os negócios no estado.





“Demos prioridade e dinamicidade para aqueles que querem empreender em Minas Gerais. Somos um governo que preza pela liberdade econômica, simplificação e valorização do trabalho e geração de produtos, riquezas e resultados”, afirmou Passalio.

DESENVOLVIMENTO





As 13 empresas envolvidas no projeto de investimento atuarão em diferentes regiões do estado e em diversos ramos, como alimentício, empreendimentos imobiliários, energia solar, entre outros.





Os investimentos que serão iniciados apontam para uma recuperação da economia de Minas Gerais, após a crise causada pela pandemia da COVID-19, com geração de emprego e renda, em parceria com os empreendedores.





O evento na Cidade Administrativa também contou com a presença dos deputados estaduais Bosco, Coronel Sandro e Gil Pereira, secretários de estado, prefeitos, empresários e o diretor-presidente do Indi, Thiago Toscano.









BALANÇO





Até novembro deste ano, Minas Gerais havia registrado a atração de R$ 27,4 bilhões em investimentos e gerado 16.215 empregos. A partir do pacote de investimento assinado nesta sexta, a expectativa é que o Governo de Minas Gerais feche o ano de 2020 com R$ 32 bilhões em novos negócios.





INVESTIMENTO POR REGIÃO









Região Central:









Empresa: Lactalis





Projeto: projeto de fatiamento de queijos





Município: Sabará





Investimento: R$ 10,5 milhões





Empregos diretos: 50













Empresa: Jardim Panc Comércio e Distribuição de Bebidas





Projeto: expansão de produção de bebidas destiladas





Município: Nova Lima





Investimento: R$ 1,7 milhão





Empregos diretos: 25









Empresa: Dallas Airmotive





Projeto: Centro de Serviços e Reparos de Motores





Município: Belo Horizonte





Investimento: R$ 37 milhões





Empregos diretos: 52









Empresa: Serta Transformadores Indústria Comércio Importação e Exportação





Projeto: implantação da nova linha de transformadores, retificadores e bobinas





Município: Santa Luzia





Investimento: R$ 3,7 milhões





Empregos diretos: 12









Empresa: Pró-eficiência Solução para Agronegócios S/A





Projeto: Expansão da unidade fabril para fabricação do cocho eletrônico





Município: Betim





Investimento: R$ 5,2 milhões





Empregos diretos: 21









Empresa: Gerdau Açominas





Projeto: Garantir a continuidade das operações de Miguel Burnier, com destaque para a Pilha de Disposição de Rejeitos (PDR) do Sardinha e filtragem de rejeitos, a ser implantada para substituir a utilização de barragem de rejeitos. Também estão previstos um terminal ferroviário e um mineroduto





Município: Ouro Branco





Investimento: R$ 608 milhões





Empregos diretos: 120









Empresa: Jaguar Minning





Projeto: Sondagem e pesquisa para viabilizar uma jazida de ouro





Município: Caeté





Investimento: R$ 15 milhões





Empregos diretos: 75













Alto Paranaíba:





Empresa: Bem Brasil Alimentos





Projeto: Expansão da unidade de Perdizes





Município: Perdizes





Investimento: R$ 700 milhões





Empregos diretos: 150













Zona da Mata:









Empresa: Tangara Importadora e Exportadora AS





Projeto: Indústria de Composto Lácteo





Município: Manhuaçu





Investimento: R$ 28,5 milhões





Empregos diretos: 220





Noroeste:









Empresa: SPE JP-T1 Empreendimentos Imobiliários LTDA





Projeto: Empreendimento imobiliário Smartcity





Município: João Pinheiro





Investimento: R$ 200 milhões





Empregos diretos: 1.800









Norte e Centro-Oeste:









Empresa: Empresa Mineira de Geração Distribuída Holding Ltda (EMGD)





Projeto: Complexo Solar (30 UFVs)





Município: Diversos





Investimento: R$ 400 milhões





Empregos diretos: 164









Sul:









Empresa: Belenus S/A





Projeto: Fábrica de barras roscadas e arames para a fabricação de parafusos





Município: Extrema





Investimento: R$ 47 milhões





Empregos diretos: 200









Triângulo:









Empresa: CJ Selecta





Projeto: Implantação de planta de álcool





Município: Araguari





Investimento: R$ 19 milhões





Empregos diretos: 35