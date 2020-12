Laudo aponta que baterista da banda Lagum morreu de causas naturais

Tio Wilson era baterista do Lagum e ganhou apelido por ser mais velho que os demais integrantes (foto: Reprodução/Instagram) morte do baterista Breno Braga, o Tio Wilson, da banda Lagum, ocorrida no dia 12 de setembro. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (11/12) a conclusão do laudo dedo baterista Breno Braga, oda, ocorrida no dia 12 de setembro. Ele morreu após um show, no estacionamento da Faculdade Milton Campos, na Vila da Serra, em Nova Lima . A causa é natural, uma miocardiopatia dilatada, que provocou uma parada cardiorespiratória.









No dia da morte, quando policiais militares chegaram o local, Tio Wilson estava sendo socorrido por bombeiros civis que estavam trabalhando no show. Uma equipe do Samu chegou ao local, e constatou o óbito.





Na época, testemunhas contaram que, antes de passar mal, Tio Wilson havia reclamado de estar sentindo muito calor. Chegou a pedir aos amigos que o levassem para seu carro. Estes o acompanharam até próximo do veículo. Minutos depois ele foi encontrado, caído, próximo ao carro