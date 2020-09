Pedro Calais, vocalista da Lagum, homenageia Tio Wilson, morto no sábado

Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, postou uma homenagem a Tio Wilson, baterista da banda, morto após show no drive in Go Dream na noite de sábado (11). O músico, de 34 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

"O Tio era a única pessoa que eu conheci que usava a palavra “gratidão” da maneira certa, sem ser clichê. Tudo pra ele era motivo de comemoração", escreveu Calais.

"Uma vez eu tava de má vontade pra fazer alguma coisa de marketing na banda e ele falou “mano, já pensou quantas pessoas queriam tá aqui no nosso lugar, vivendo de música?”. Acho que ele era grato pq sentia na própria pele o que as pessoas sentiam e sabia que tudo que a gente tava vivendo era incrivelmente do caralho!"

Ainda na postagem, Calais fala de como Tio Wilson estava realizado com o sucesso da banda. Afirmou ainda que não fosse pelo baterista, a Lagum não seria o que é.

"Todos os fãs, amigos, família e parceiros da música que conheceram ele sabem do tamanho do coração desse grisalho safado. Te amo porra!!!!!"