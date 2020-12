Motorista de aplicativo vai preso em BH suspeito de arrombar e roubar casa

Criminosos levaram TVs, um notebook e uma guitarra do imóvel, que fica no Bairro Canaã, Região Norte de BH (foto: Pixabay)

Umde aplicativo de 20 anos foi preso nessa quinta-feira (10/12) em Belo Horizonte suspeito de arrombar e roubar uma residência no Bairro Canaã, na Região Norte de Belo Horizonte.Segundo a Polícia Militar, ele entrou no imóvel, que fica na Rua Marrocos, Bairro Canaã, com a ajuda de um comparsa. A movimentação da dupla foi registrada porde segurança instaladas na região.De acordo com os miliatares, as imagens mostram que os suspeitos chegaram ao ao local em um Fiat Siena bege,que o motorista usa para trabalhar.O proprietário da residência, Sérgio Antônio Médici, de 45 anos, informou à corporação que os criminosos levaram duas TVs, um laptop, uma guitarra e um HD externo.Inicialmente, o condutor nega ter participado do. Ele alega que o delito foi praticado por dois clientes, que teriam solicitado a corrida até a casa arrombada. O valor acertado para o transporte seria de R$ 85.Os policiais argumentam, contudo, que as imagens do circuito de segurança mostram o rapaz destravando o portão da residência com o auxílio do comparsa.O carro usado no assalto foi apreendido, mas os objetos furtados ainda não haviam sido localizados.