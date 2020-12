Natal virtual terá música, teatro e iluminação em Ouro Preto e Mariana

Chegada do trem da Vale na Praça da Estação, em BH, no trajeto Espírito Santo - Minas Gerais, com vagões decorados e exibindo luzes de Natal

Na programação dedesse ano, o maquinista doque faz o percurso, Região Central de Minas Gerais, vai ser de boneco. Mas não se assustem: o passeio vai ser todoe basta entrar no site da empresa para assistir aosnatalinos História na Estação, disponíveis a partir dessa sexta-feira (10/12).

São vídeos de curta duração ambientados nas duas cidades históricas, produzidos e encenados por artistas locais que, por meio dos bonecos, vão dar vida e deixar aceso o espírito de natal.

Nos contos também foram feitas referências a elementos da cultura mineira destacando as cidades de Ouro Preto e Mariana. Além disso, os roteiros e montagens dos contos foram pensados no público infantil, mas segundo o coordenador, a diversão será para reunir toda a família.

Figuras carismáticas, Papai Noel e o Maquinista vão divertir a família nos contos de Natal (foto: Foto: Divulgação/Estrada de Ferro Vitória a Minas ) Papai Noel de boneco, que nesse ano vai trabalhar de máscara, uma alusão aos cuidados de prevenção à COVID-19. “Toda a equipe cênica e de filmagem trabalhou com os devido cuidados, inclusive os bonecos, que também estão de máscara para se precaver da COVID-19”. Nesse clima não poderia faltar ode boneco, que nesse ano vai trabalhar de máscara, uma alusão aos cuidados de prevenção à COVID-19. “Toda a equipe cênica e de filmagem trabalhou com os devido cuidados, inclusive os bonecos, que também estão de máscara para se precaver da COVID-19”.



Iluminação especial nas estações

Nas cidades históricas, as estações do Trem da Vale foram decoradas com iluminação e com o objetivo de proteger a saúde da comunidade e dos empregados, os passeios de trem que ligam e Ouro Preto a Mariana continuam suspensos, sem previsão de retorno.



Segundo o gerente-executivo da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), Fernando Alcântara, o Trem da Vale tem um grande valor turístico e cultural na região. Seu evento de Natal já faz parte do calendário de Ouro Preto e Mariana e se tornou uma referência para a comunidade e para os visitantes. “Em razão da pandemia, reforçamos nossos protocolos de saúde para continuarmos presentes neste momento de celebração, mesmo que de forma diferente, contribuindo para fortalecer as nossas tradições e a nossa cultura”.