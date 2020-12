Mortes assustam, contaminações sobem e Itabira regride para onda vermelha

Até o momento, 85.262 testes de COVID-19 já foram realizados em Itabira (foto: Esdras Vinícius) Itabira informou nessa quinta-feira (10/12) que, após a avaliação semanal do Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus, o município COVID-19 e atingiu 20 pontos (vai de 0 a 32), sendo enquadrado na onda vermelha. A Secretaria de Saúde deinformou nessa quinta-feira (10/12) que, após a avaliação semanal do Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus, o município retornará para a onda vermelha do plano Minas Consciente. A medida passa a valer a partir deste sábado (12/12). O grau de risco da cidade subiu no último monitoramento de contágio dae atingiu 20 pontos (vai de 0 a 32), sendo enquadrado na onda vermelha.









Até o momento, 85.262 testes já foram realizados em Itabira. Sobre as taxas de internação, os dados mais recentes demonstram que 40% dos leitos de UTI e 35% dos leitos nas enfermarias, reservados para pessoas com COVID-19, ambos do SUS, estão ocupados.





Histórico de regressão





Entre os dias 10 de outubro e 3 de dezembro, a cidade de Itabira, localizada na Macrorregião Centro do Minas Consciente, conseguiu se manter na onda verde. Porém, passado o período eleitoral, o município começou a registrar aumentos consideráveis no número de novos casos de Covid-19.





Assim, na última quinta-feira (3/12), Itabira voltou à onda amarela. Um dos principais motivos foi uma alta de 27% no índice de contaminação da COVID-19. Na época, a cidade não viu problemas em permitir o funcionamento de serviços como academias, salões de beleza, clubes, bares e restaurantes.





Agora, de volta à onda vermelha, a Prefeitura de Itabira decidiu manter o comércio funcionando . Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (10/12), em conjunto com as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano, o prefeito Ronaldo Magalhães (PTB) optou por fazer um novo decreto municipal.





O procurador-geral da Prefeitura de Itabira, Leonardo de Souza Rosa explicou que é preciso equilibrar a segurança sanitária com a economia. “Aprovamos novas posturas para o cidadão e o comércio não serem ainda mais prejudicados. Como a competência de fechar, ou não um estabelecimento é nosso, vamos ter um contingente maior para fiscalizar contando com o suporte da Polícia Militar”, explicou Leonardo Rosa.





O procurador-geral ainda completou alertando para a possibilidade de lockdown. “Precisamos deixar bem claro que esse monitoramento acontece semanalmente. Se o cidadão não tomar cuidado e não fizer o isolamento adequado, semana que vem a gente pode entrar em lockdown. Vamos precisar, mais uma vez da população, dos empresários e do comerciante nos ajudando”, comentou.





A principal atualização para todos os serviços está na metragem de referência para o atendimento ao público: um cliente para cada 10 m² do espaço. Dessa maneira, lojas de varejo poderão abrir em horário estendido para evitar aglomerações. Além disso, bares e restaurantes deverão fechar até às 22 horas. Nesses locais, permanece proibido o consumo em pé e a circulação no ambiente sem fazer uso da máscara. Por fim, as academias também devem obedecer à metragem citada de distanciamento social.





A atualização segura das normas da onda vermelha atende, sobretudo, as necessidades dos setores econômicos que têm no Natal sua principal movimentação financeira do ano. As novas regras para a cidade de Itabira constarão em decreto municipal a ser publicado nesta sexta-feira (11/12), no Diário Oficial.