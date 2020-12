PRF encontra quase 4 toneladas de maconha em meio a melancias

Motorista disse que não sabia que transportava drogas (foto: PRF/Divulgação ) 4 toneladas de maconha foram encontradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no meio de uma carga de melancias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã desta segunda-feira (07/12). Uma pessoa foi presa, depois que a viagem até Natal (RN) foi interrompida pela fiscalização policial. Cerca dedeforam encontradas pela(PRF) no meio de uma, em, no Alto Paranaíba, na manhã desta segunda-feira (07/12). Uma pessoa foi presa, depois que a viagem até Natal (RN) foi interrompida pela fiscalização policial.









A fiscalização era de rotina e os policiais resolveram verificar com mais cuidado a carroceria do caminhão devido ao comportamento do conduto, que tem 54 anos. No meio das frutas, a droga, então, acabou sendo encontrada.





Diante do flagrante, o condutor foi detido, mas ele não deu informações detalhadas, como valor pago pelo frete a ele nem queria seriam os donos do carregamento. Ele disse ainda que não sabia que estava transportando maconha até o Rio Grande do Norte.





As melancias foram doadas para duas instituições sociais de Patos de Minas, enquanto a droga e o caminhão foram apreendidos e entregues à Polícia Civil no município.