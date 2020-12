Morador de Lagoa Santa toma atitude inusitada para alertar sobre a COVID-19

Locutor conhecido na cidade usa o microfone para alertar os moradores (foto: Arquivo Pessoal)

A aglomeração frequente nos bares de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mesmo com o aumento de casos confirmados e mortes por COVID-19, fez um morador tomar uma atitude inusitada. O locutor, conhecido como Gerson Caburé, usou os materiais de trabalho, carro, caixa de som e microfone e trocou os anúncios publicitários por mensagens educativas. Ele saiu pelas ruas da cidade alertando sobre os riscos do novo coronavírus.

"Vindo de um culto religioso com a família, quando passamos pela orla da Lagoa Central, deparamos com centenas de pessoas todas juntas e sem nenhuma proteção e meu filho José, dez anos, virou e me disse: olha papai, esse povo tá doido, todo mundo sem máscara. Aquilo mexeu comigo e fiquei pensando como fazer alguma coisa".



"Vindo de um culto religioso com a família, quando passamos pela orla da Lagoa Central, deparamos com centenas de pessoas todas juntas e sem nenhuma proteção e meu filho José, dez anos, virou e me disse: olha papai, esse povo tá doido, todo mundo sem máscara. Aquilo mexeu comigo e fiquei pensando como fazer alguma coisa".

Segundo o locutor, nos dois dias rodados ele já percebeu que em alguns lugares o comportamento das pessoas já melhorou, mas a orla continua cheia. "Já passei lá em horários de pico e também passamos nos bairros da periferia da cidade".





Ainda segundo Caburé, há poucos dias perdeu uma amiga vítima da COVID-19 e em menos de 30 dias o filho dela também morreu. "Outro amigo meu também morreu. Ele tinha três filhos menores e nenhuma complicação de saúde. Fiquei muito triste", conta.





O locutor promete que vai continuar com os novos anúncios até ver as pessoas usarem a máscara e deixarem de frequentar aglomerações.