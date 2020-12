Mulher atropela e mata namorado em Uberaba

Após o atropelamento, os veículos pararam dentro de um bar (foto: 8º BBM/Divulgação)

namorado, de 32 anos, na madrugada deste sábado (05/12) em frente a um bar no bairro Estrela da Vitória, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.



10:18 - 10/10/2020 Após atropelamento de bicampeão brasileiro, ciclistas protestam contra violência no trânsito mulher tentou fugir do local, mas foi presa em flagrante. Ela dirigia um Ford Corsa na hora do atropelamento e a vítima estava numa moto Honda CG. Não há informações sobre a motivação do homicídio. Uma mulher, de 30 anos, atropelou e matou o, de 32 anos, na madrugada deste sábado (05/12) em frente a um bar no bairro Estrela da Vitória, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.tentou fugir do local, mas foi presa emEla dirigia um Ford Corsa na hora doe a vítima estava numaHonda CG. Não há informações sobre a motivação do





Após o impacto, segundo informações do comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), tenente coronel Anderson Passos, os veículos foram parar dentro de um bar, sendo que a moto ficou em cima de uma mesa de sinuca. “A vítima foi atendida por equipe médica, mas não suportou a gravidade das lesões múltiplas. O bar teve sua estrutura comprometida e a defesa civil foi acionada”, contou.

Antes de ser arremessada para dentro de um bar, a vítima foi arrastada por cerca de 15 metros (foto: 8º BBM/Divulgação)



Segundo a PM, o atropelamento foi intencional, registrado por câmeras de segurança. Além disso, testemunhas relataram que houve uma briga do casal antes do crime, nas proximidades do bar. Ainda conforme a PM, a mulher havia ingerido bebida alcoólica e não tinha carteira de motorista.

Imagens de circuito de segurança mostraram o momento da fuga da vítima, que entra na contramão de uma rua. Em seguida, a moto é atingida na traseira. Depois, de acordo com a PM, a motocicleta foi arrastado por cerca de 15 metros e arremessada para dentro do bar.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local. A investigação ficará com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).