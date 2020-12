Homem rebate fiscal em bar de BH: 'Cidadão não, servidor público federal'

Bares de Belo Horizonte foram alvo de fiscalização de agentes da Prefeitura (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Um cliente inconformado com uma ação de fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte em bares e restaurantes da capital foi filmado discutindo com os fiscais e se exaltando com a situação. Registrado no último sábado (28/11), o vídeo voltou a circular com força nas redes sociais nesta sexta-feira (4/12).





Por volta das 21h40, os agentes realizavam a interdição de um bar no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. Segundo os fiscais, o estabelecimento não cumpria as medidas de segurança contra o coronavírus, como distanciamento entre as mesas e uso de máscaras pelos clientes.

A ação de interdição, porém, foi interrompida por um homem inconformado com a situação. No vídeo, é possível ver que o cliente discute com os fiscais. “Você trabalha para a população. Você está errado”, ele diz. Em seguida, um dos agentes se dirige a ele, chamando-o de cidadão. Foi então que o cliente rebateu: “Cidadão não, servidor público federal! Eu sei das minhas obrigações e meus deveres”, completa. Assista ao vídeo.

A mulher de um deles responde aos agentes com a frase: “Cidadão, não. Engenheiro civil, formado. Melhor do que você”. O vídeo viralizou nas redes sociais e, diante da repercussão do caso, a mulher foi demitida da empresa em que trabalhava

