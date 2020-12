Donos de bares querem diálogo aberto sobre a volta da lei seca

Ele diz que a posição da casa fica ainda mais difícil, já que não tem a opção de venda de comidas e de funcionar como restaurante. "O dono do imóvel considera que tudo está aberto e voltamos a pagar o aluguel de antes, o condomínio e o IPTU."



Foram quase nove meses fechados. O casal resolveu suspender as atividades temporariamente mesmo antes do decreto em março. Sobreviveu com um vaquinha digital organizada pelos amigos e frequentadores da casa. Esse dinheiro permitiu que investissem também na reabertura. "Reformamos, pintamos, realocamos os espaços para obedecer aos novos critérios de segurança, adotamos sistema de mesas separadas, sem pista de dança e sem boate. Já estavam agendados shows de música brasileira com dois violonistas paulistas e dois mineiros em um sarau com palco aberto. Em 21 de dezembro estava prevista a abertura de exposição de ilustrações do artista Roberto Frank."



Nesse período de fechamento a casa funcionou com sistema de delivery, suficente apenas para cobrir 15% das despesas, 'praticamente as pessoais', admite Edmundo. Porém, ele defende que a volta das medidas restritivas foi necessária, diante do avanço do novo coronavírus. "Precisamos garantir a vida e a saúde das pessoas, mesmo que o tempo de restrição se prolongue. Temos em mente que é passageiro e que logo voltaremos sãos e salvos."



Situação semelhante vive a empresária Rosângela Maria Ferreira, de 58 anos. Há dez anos o 'Bar da Ninha' funciona na Rua Célio de Castro, no Bairro Floresta. O espaço é muito usado por músicos e artistas para comemorações de aniversário e confraternizações. Ela conta que logo que surgiu o decreto, suspendeu as atividades. No retorno, em outubro, abriu por alguns dias mas preferiu fechar por conta própria devido à restrição na capacidade. "Não valia a pena manter aberto para atender por volta de 10 pessoas por dia", disse.



"Serão muitas as dificuldades financeiras a enfrentar", reconhece a comerciante. "Mas tudo é recuperável, menos a vida. Isso tudo vai passar, mas primeiro precisamos assegurar a saúde e a sobrevivência das pessoas". Durante a entrevista, Ninha recebeu a notícia da morte por COVID-19 de um amigo, vizinho e que frequentou o bar por toda essa década. "Estou chocada e sem chão. Essa doença precisa ser levada a sério."