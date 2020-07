Mulher flagrada insultando fiscal no Rio é demitida

(foto: Reprodução) mulher que aparece nas imagens insultando o superintendente de Fiscalização e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Graça, durante uma inspeção a um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi demitida na manhã desta segunda-feira (6) da empresa onde trabalhava. que aparece nas imagens insultando o superintendente de Fiscalização e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Graça, durante uma inspeção a umna Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foina manhã desta segunda-feira (6) da empresa onde trabalhava.









Com a repercussão do caso, a Taesa, empresa privada do setor de energia onde a mulher trabalhava anunciou a demissão da funcionária alegando que ela “desrespeitou a política vigente na empresa”.





“A Taesa tomou conhecimento do envolvimento de uma de suas empregadas em um caso de desrespeito às leis que visam reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e compartilha a indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio, sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no Brasil e no mundo”, afirmou em nota e, finalizou. “Diante dos fatos expostos, a TAESA decidiu por sua imediata demissão”.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz