COVID-19: Cidades do Leste de Minas registram 10 mortes nesta quinta (3/12)

O Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, tem registrado grande número de pacientes internados por COVID-19 (foto: Divulgação HMC)





Governador Valadares registrou quatro mortes e 47 novos casos confirmados de COVID-19, totalizando 361 mortes e 10.581 casos confirmados desde o primeiro caso registrado na cidade em março. A ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS baixou para 82,80%. A ocupação nos leitos UTI COVID-19 nos hospitais particulares permanece em 100%.





Com essas mortes, até o momento, Ipatinga registra 252 mortes por complicações do novo Coronavírus. Os hospitais onde as vítimas estavam internadas forneceram às famílias todas as orientações quanto às causas das mortes e, de acordo com o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, repassou as informações quanto aos trâmites que devem ser seguidos nos sepultamentos.





Em Coronel Fabriciano, mais uma pessoa que estava internada morreu por causa da COVID-19. Na região metropolitana do Vale do Aço, em Santana do Paraiso, um homem, de 93 anos, morreu por complicações ligadas à COVID-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso, que morava no Centro de Santana do Paraíso, estava internado no Hospital Márcio Cunha desde o dia 29 de outubro. Agora, o município chega a 33 mortes.

As principais cidades da Região Leste de Minas,, Ipatinga e Coronel Fabriciano, mais Santana do Paraíso, na região metropolitana do Vale do Aço, registrarampor COVID-19 nesta quinta-feira (3/12).