COVID-19: idoso morre após ser liberado do isolamento no Sul de Minas

Cabo Verde divulga segunda morte por COVID-19 (foto: Reprodução Facebook)

Ummorreu por complicações causadas pelaapós ser liberado do isolamento domiciliar em, no Sul de Minas. O paciente tinhae após alguns dias recuperado, teve desconforto respiratório. Esse é o segundo óbito na cidade. Afoi aconteceu no fim do mês de outubro e foi confirmada nesta quarta-feira (2/11).

De acordo com a prefeitura, o idoso de 65 anos tinha comorbidades e foi diagnosticado com o novo coronavírus em outubro. “Ele tinha problemas respiratórios e fazia uso de oxigênio. Após o período de transmissão, o quadro foi reavaliado e ele saiu do isolamento”, diz setor de epidemiologia.

Nota Oficial foi publicada nesta quarta-feira (02/11) (foto: Ascom/divulgação)

Cerca de 10 dias depois do isolamento, o paciente apresentou desconforto respiratório e faleceu no fim do mês de outubro. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira, quase. “A declaração de óbito vai para a regional de Alfenas, passa por uma avaliação e só depois entra no boletim. A COVID-19 não foi a causa base, mas ajudou na complicação da paciente”, completa.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria Regional de Saúde para saber o motivo dessa demora, mas até o momento, não teve resposta.

Cabo Verde tem quase 14 mil habitantes e segue com 76 casos de COVID-19 confirmados. Esse é a segunda morte registrada no município. O primeiro óbito entrou para o boletim municipal no dia 15 de outubro. A vítima era um paciente de 87 anos.