Laudo confirma abalo irreversível no prédio de Betim; demolição aguarda liberação da Cemig

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)





Divulgado ao fim da manhã desta quarta-feira (25), o laudo de condenação do Edifício In Cairo, que tombou após forte temporal em Betim, na Grande BH, confirma o abalo irreversível da estrutura do imóvel.









O laudo é assinado por uma equipe de engenheiros comandada por Esequiel Júnior, presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis de Betim. Ele explica que os especialistas constataram o comprometimento de vigas e pilares importantes na sustentação do prédio, deixando a estrutura sob risco iminente de desabamento.





"Não podemos precisar quanto tempo o edifício ainda se sustentará de pé, mas o risco de queda é iminente. O quanto antes a derrubada acontecer, melhor", destaca o dirigente.





Ainda de acordo com o Esequiel, as condições instáveis do edifício não permitiram uma avaliação mais detalhada da construção. Dados como grau de inclinação da estrutura desde o tombamento ou identificação dos elementos abalados não puderam ser obtidos pelos engenheiros que, por questões de segurança, tiveram que analisar os danos a partir de imóveis da vizinhança, com o auxílio de drones.





Avaliações cautelares da Defesa Civil calculam que a demolição pode comproeter até 18 residências entorno do In Cairo. A mais ameaçada fica na lateral da edificação, na Rua Ronie Peterson 450.





A empresa contratada para a demolição informou que aguarda duas providências para iniciar os trabalhos. A primeira é o corte de energia na região pela Cemig, programado para o meio-dia. Outro é a entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica à prefeitura, documento emitido pela construtora Abrahim Hamza Construção Eirelli, proprietária do In Cairo.





A Defesa Civil estima que a demolidora levará dois dias para concluir o serviço. Nas primeiras 24 horas, para reduzir o risco de colapso, a ideia é derrubar ao menos um dos andares.





A empresa foi orientada pela prefeitura a preservar os escombros para que, posteriormente, peritos possam pesquisar as causas do desabamento.