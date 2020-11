Flagrado com R$ 400 mil no carro durante blitz em BH, homem confessa ligação com o tráfico

Os R$ 400 mil, dinheiro de origem ilícita, foram encontrados dentro de um carro abordado em uma blitz da lei seca (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu R$ 400 mil emna noite dessa terça-feira (24), durante umada lei seca. A abordagem ocorreu no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte. O portador da quantia é Cássio Antunes Nery, que foi preso.Segundo a PM, na ocasião da blitz, Cássio dirigia um Fiat Idea verde. Os militares perceberam que ele ficou nervoso ao avistar as viaturas e, então, pediram que ele encostasse o carro.Ao vistoriar o veículo, os agentes encontraram odentro de uma sacola plástica, no banco da frente do passageiro.O suspeito confessou a origem ilícita do valor. De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse aos militares que os R$ 400 mil seriam entregues próximo à Praça São Vicente a umidentificado apenas como "Gui", com quem costumava se encontrar com frequência em lugares alternados.Nery foi preso pelo crime de financiamento doEle já havia sido detido anteriormente pelo porte de 450 tabletes de, droga que também foi encontrada dentro de seu carro.