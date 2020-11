Jovem que matou marido da amante por R$ 50 e um celular pega 18 anos de prisão

Samuel da Paixão, de 19 anos, era amante de Luciane. Ela encomendou o assassinato de seu marido ao jovem para receber o seguro de vida dele e herdar uma casa no valor de R$ 300 mil (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)





19:41 - 23/11/2020 Valadares: Homem diz que abusou criança em 'momento de fraqueza' mandante do crime, ela encomendou o assassinato a Samuel para ficar com o seguro de vida dele, no valor de R$ 30 mil, além de uma casa em fase final de construção erguida em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel é avaliado em R$ 300 mil. A vítima, Joaniz Divino de Almeida, era casado com Luciane Araújo Silva. Apontada comodo crime, ela encomendou o assassinato a Samuel para ficar com odele, no valor de R$ 30 mil, além de umaem fase final de construção erguida em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel é avaliado em R$ 300 mil.





Armadilha De acordo com a sentença judicial, Luciane atraiu o marido para casa por volta das 10h de 2 de julho de 2019, alegando que estava passando mal e precisava ser hospitalizada. Quando Joaniz chegou à residência para socorrê-la, foi brutalmente atacado com golpes na cabeça e facadas no abdômen. O corpo dele também apresentava sinais de tortura com saco plástico na cabeça. Os pés e mãos estavam amarrados.





Samuel foi condenado pelo júri popular por homicídio qualificado com emprego de tortura, mediante emboscada e promessa de recompensa.





De acordo com o TJMG, Luciane e outros dois comparsas também vão responder pelo crime, mas o processo foi desmembrado. Os julgamentos ainda não têm data definida.

O 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou Samuel Felipe da Paixão a 18 anos de prisão nessa segunda-feira (23). Ele matou o marido de sua amante em troca de um celular e R$ 50