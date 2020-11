Valadares: Na onda vermelha, prefeitura vai intensificar fiscalização

Na onda vermelha, os passeios públicos da área central serão desocupados pelos ambulantes e no comércio, só o essencial (foto: Tim Filho)





Apesar dos protestos, a entrada na onda vermelha já estava prevista na semana passada, quando lideranças empresariais e do comércio, se mobilizaram para evitar o pior, ou seja, que a cidade mergulhasse de cabeça na onda vermelha. Tentaram ao máximo desenvolver ações contra a regressão de ondas, de amarela para vermelha, mas o esforço foi em vão.









Nesta quinta-feira, o secretário de governo, Marcos Sampaio, disse que na reunião com as lideranças empresariais e do comércio na semana passada, a Prefeitura apresentou os números preocupantes sobre a COVID-19. O secretário disse que apesar dos carros de som terem percorridos várias ruas da cidade alertando a população para ter cuidado em relação ao contágio, “a gente notou um relaxamento muito grande a população”, disse.

Fiscalização severa





A próxima ação será intensificar a fiscalização a partir de sábado. Quem desobedecer as medidas de isolamento será multado e pode até ter o alvará de funcionamento de seu negócio ou comércio cassado, segundo o secretário.





No boletim epidemiológico desta quinta-feira, a prefeitura divulgou três mortes de pacientes que estavam internados com a COVID-19 e 63 novos casos, números que demonstram uma escala vertiginosa da doença na cidade. Nos hospitais particulares, a ocupação dos leitos UTI COVID-19 continua em 100% e nos hospitais públicos, com atendimento pelo SUS, esse índice chegou a 85,40%.





A partir deste sábado (21),e todas as cidades da macrorregião leste estarão nado Plano. Apenas ospoderão funcionar nos municípios da macrorregião leste. Em Governador Valadares, os comerciantes já estão protestando, alegando que terão prejuízos, principalmente na semana em que se inicia a Black Friday.