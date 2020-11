Chuva provoca queda de árvores em Poços de Caldas

Bombeiros atenderam sete ocorrências sobre queda de árvores em Poços de Caldas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Umcausou estragos nessa quarta-feira (18) em, no Sul de Minas. Acomeçou por volta das 17h e durou quase uma hora.Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas setededeem pontos diferentes da cidade.

Algumas caíram sobre ruas e impediram o trânsito. Além disso, casas foram atingidas. Apesar dos estragos, não houve feridos.





Temporal em Poços de Caldas durou quase uma hora (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

As ocorrências aconteceram na Travessa Luiz Marichi (Jardim Country Club), Avenida Coronel Virgílio Silva (Chácara Alvorada), LMG 877 (Rodovia do Contorno), Rua José Rabelo (Jardim Vitória), Rua Mario Matiolli (Chácara Alvorada), Avenida João Pinheiro (Jardim Country Club) e na Rua Santa Catarina (Centro).Na Rua Antônio Benedito Silvério, quatrode amianto foram arrancadas pela força doe caíram em um terreno baldio.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não háde chuva forte no município durante esta quinta-feira (19).