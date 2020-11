Sabará: grande volume de chuva de madrugada provoca quedas de árvores

Árvores de grande porte caíram após o grande volume de chuva em Sabará; prefeitura passou toda a madrugada desobstruindo vias (foto: Reprodução Redes Sociais) Chuva com muito volume de água e fortes ventos levaram a várias quedas de árvores em diversos bairros de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) nesta quinta-feira (19). Somente na madrugada foram oito quedas de árvores e 23 ocorrências. com muitoe fortes ventos levaram a váriasem diversos bairros de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) nesta quinta-feira (19). Somente na madrugada foram oito quedas de árvores e 23 ocorrências.









O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda alerta para o tempo instável, com precipitações com até 50 milímetros, acompanhadas por fortes ventos de até 60 km/h, são esperadas em cidades da Grande BH. Segundo o comunicado, as tempestades podem estar acompanhadas por raios, rajadas de vento, trovoadas e potencial para granizo.





Segundo a assessoria de Comunicação da prefeitura de Sabará, o Rio das Velhas, grande preocupação dos moradores, ficou com o nível de água maior durante a madrugada, mas sem riscos de transbordamento e que a situação já está normalizada. A prefeitura informou que a Defesa Civil faz um trabalho contínuo de mapeamento das áreas de riscos e que os moradores já estão orientados, mas pontua que caso haja emergência o cidadão pode buscar auxílio e acionar o órgão pelo telefone 3672-7722.