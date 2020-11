Homem que caiu no Arrudas segue desaparecido após dois dias de buscas

(foto: CBMG/Divulgação ) Depois de dois dias de buscas, bombeiros não têm informação sobre o homem que caiu e foi levado pelas águas do Ribeirão do Arrudas , em Belo Horizonte. No entanto, o caso agora é também investigado pela Polícia Civil, pois se levantou a suspeita de que ele tenha conseguido escapar da correnteza e estaria foragido, já que, segundo a polícia, antes de cair na água, ele teria roubado o celular de uma mulher, no Bairro Horto.









As buscas foram encerradas pouco depois das 18h, quando não havia mais visibilidade e serão retomadas às 8h deste sábado (14).





Existe uma suspeita de quem seja o homem desaparecido, pois familiares de uma pessoa desaparecida procuraram a polícia e deram características semelhantes às do homem que esteve dependurado em uma corda, antes de ser levado pelas águas. O nome, no entanto, é mantido em sigilo.





As buscas, nesta sexta-feira, se concentraram no trecho entre Marcel Philipe e General Carneiro. Houve a suspeita de um corpo estar boiando. Moradores do Bairro Granja de Freitas chegaram a dar um alarme, mas nada foi encontrado.





Até que seja descatada a chance de encontrar o corpo ou o homem com vida, as buscas prosseguirão até o encontro com o Rio das Velhas, em Sabará.





Segundo estimativas dos bombeiros, caso o homem tenha se afogado, é possível que o corpo seja encontrado até este sábado, pois sempre que acontece um afogamento, o corpo primeiramente submerge e emerge depois de 72 horas. Existe também a possibilidade, em caso de afogamento, de que o corpo tenha afundado e esteja preso entre galhos ou pedras.