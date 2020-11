Buscas por homem que caiu Arrudas completam três dias

Bombeiros percorreram a margem do Ribeirão Arrudas até o encontro com o Rio das Velhas, próximo a General Carneiro. Vítima ainda não foi encontrada

Segundo o Tenente Pedro Ivo Nogueira Pereira, do 3° Batalhão de Bombeiros Militar, a guarnição já percorreu um dos lados do curso doaté General Carneiro, próximo ao encontro com o Rio das Velhas. A extensão do trecho é de aproximadamente sete quilômetros. Até o fim do dia, os militares percorrerão o outro lado do ribeirão.