Temporal atinge BH na manhã desta sexta-feira (13)

Chuva pegou de surpresa pedestres no cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Brasil (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Diferentes pontos de Belo Horizonte já registram chuvas intensas no final da manhã desta sexta-feira (13). Inicialmente, moradores das regiões Centro-Sul, Oeste e Noroeste foram os primeiros a relatar ocorrência de tempestades. Agora, as precipitações já são intensas em basicamente todas as regionais.





Bairro Prado pic.twitter.com/YhNurkg5Cl — Estado de Minas (@em_com) November 13, 2020

Em virtude do risco de alagamento, a BHTrans chegou a interditar a avenida Tereza Cristina, na altura do Betânia, que já foi liberada.

Shopping Estação, em Venda Nova pic.twitter.com/xFMgbk1Dfk — Estado de Minas (@em_com) November 13, 2020

No Bairro Jardim Leblon, na região da Pampulha, o Corpo de Bombeiros também atendeu uma ocorrência de água invadindo um imóvel, chegando na altura dos joelhos.

No local, reside um senhor de idade avançada. Os moradores não estão conseguindo sair pela pressão da água. O carro da família foi levado pela correnteza.

Bairro Camargos. crédito: Milton Junior/Divulgação pic.twitter.com/u8Dr1hKO7v — Estado de Minas (@em_com) November 13, 2020

Um ônibus da linha S80 (Jardim Vitória/Vila Oeste) sofreu uma pane elétrica em virtude da chuva e o interior dele está enchendo de água. O caso aconteceu na BR-381, na altura do Bairro São Gabriel, nas proximidades da PUC. Os passageiros estão ilhados e os Bombeiros prestam assistência.

A previsão do dia para a capital é de céu encoberto durante todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora.

Acumulado de chuvas

Acumulado em mm entre 10h40 e 12h40

Barreiro - 22,4 (9,3% do esperado para o mês)

Centro Sul - 26,4 (11,0%)

Contagem - 19,4 8(,1%)

Leste - 31,8 (13,3%)

Nordeste - 29,0 (12,1%)

Noroeste - 23,6 (9,8%)

Norte - 24,8 (10,3%)

Oeste - 21,4 (8,9%)

Pampulha - 27,2 (11,3%)

Venda Nova - 45,4 (18,9%)

Acumulado em mm entre 11h40 e 12h40

Barreiro - 0,4 (0,2% do esperado para o mês)

Centro Sul - 10,8 (4,5%)

Leste - 31,2 (13,0%)

Nordeste - 25,0 (10,4%)

Noroeste - 9,4 (3,9%)

Norte - 25,0 (10,4%)

Oeste - 6,6 (2,8%)

Pampulha - 9,0 (3,8%)

Venda Nova - 43,8 (18,3%)

Fonte: Defesa Civil de BH