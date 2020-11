Barragem que ameaça Macacos começa a ser desmanchada pela Vale

Barragem B3/B4, em Nova Lima, atingiu nível crítico em 2019 (foto: Divulgação/Vale)

desmanche e reintegração) da Barragem B3/B4, da Mina Mar Azul, que ameaça a comunidade de Macacos, em Nova Lima, como adianta a reportagem do Estado de Minas. É uma das três consideradas em risco iminente de rompimento por ter atingido o nível 3 de instabilidade. A informação é da mineradora Vale, proprietária do empreendimento.



Segundo definição da Agência Nacional de Mineração (ANM), a descaracterização de uma barragem ocorre após a estabilização da estrutura. É feita com a reconformação do terreno, remoção parcial ou total do reservatório. A depender da estrutura, é feita a revegetação para reintegração ao ambiente local.



Nessa fase inicial, serão removidos 222 mil metros cúbicos de material de uma pilha de estéril que fica a montante da barragem. Essas obras têm duração prevista de seis meses. Para realizar a remoção da pilha serão utilizados equipamentos não tripulados, garantindo, assim, que os trabalhadores atuem em segurança, fora da Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem.



Na sequência, terá início a remoção gradual dos rejeitos da B3/B4, que também será feita com equipamentos remotos e com trabalhadores fora da ZAS. As obras contarão com 220 trabalhadores temporários, a maioria contratada em Nova Lima e região. Não foi estimado um prazo de conclusão.



Moradores de Macacos precisaram ser evacuados às pressas, durante a noite (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)



"Serão tomados todos os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19, segundo as orientações das autoridades de saúde e tendo como foco a segurança dos trabalhadores e dos moradores das localidades", informa a empresa.



Antes de iniciar a descaracterização da barragem, a Vale concluiu em outubro a implantação de uma contenção de rejeitos na região. Com 33 metros de altura e 190 metros de comprimento, a estrutura tem a finalidade de reforçar a segurança durante a execução das obras na B3/B4 e proteger toda a Zona de Segurança Secundária da barragem.



Ela terá as áreas impactadas revegetadas ainda durante o mês de novembro. Após finalizada a descaracterização da barragem, a contenção será removida e a área recuperada.



Mais estruturas em processo de descaracterização









Para iniciar os trabalhos foi preciso garantir, em primeiro lugar, a segurança das famílias da Zona de Autossalvamento (ZAS), nas comunidades de Antônio Pereira e Vila Antônio Pereira, iniciando a remoção dos moradores.



O processo, conduzido pela Defesa Civil com apoio da Vale, caminha para a conclusão, com 62 famílias já realocadas e outras seis ainda em procedimento de escolha de suas moradias.



Outra estrutura que passa por obras que a farão perder as características de barragem é a Barragem de Fernandinho, localizada na Mina Abóboras, no complexo Vargem Grande, em Nova Lima.



Barragem do Doutor também é descaracterizada, na Mina de Timbopeba, em Ouro Preto (foto: Divulgação/Vale)



A previsão é de concluir as obras até o primeiro trimestre de 2021. O Dique Rio do Peixe, estrutura interna da Barragem Pontal, em Itabira, também já teve suas obras iniciadas.



Em outras estruturas estão em andamento ações preparatórias com a finalidade de iniciar os respectivos processos de descaracterização. São elas: barragens Sul Superior (Barão de Cocais), Forquilhas (Itabirito), Vargem Grande (Nova Lima) e dique 2 (estrutura interna da Barragem Pontal, em Itabira).



"Em todas as obras a Vale realiza medidas como triagem diária, testagem de empregados, distanciamento social, reforço da higienização e distribuição de máscaras, dentre outras ações, para prevenção e enfrentamento da Covid-19", informa a empresa.



Descaracterização acompanhada





Uma auditoria independente do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) acompanha os processos de descaracterizações de barragens. Todas as ações precisam ser protocolados na Agência Nacional de Mineração (ANM) e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), conforme exigências legais.



"A Vale reforça que todas as suas estruturas são acompanhadas permanentemente por inspeções em campo, manutenções, monitoramento por radares que detectam movimentações milimétricas, estações robóticas, câmeras de vídeo com inteligência artificial e por instrumentos, como piezômetros manuais e automatizados, drones de inspeção, radar satelital e geofones (sensores para medir ondas sísmicas)", informa a mineradora.



Em 2019, a empresa informa ter inaugurado dois Centros de Monitoramento Geotécnicos (CMG) em Minas Gerais, com objetivo de monitorar mais de 120 estruturas geotécnicas em tempo real. "Dessa forma, caso alguma alteração seja detectada, a empresa consegue tomar decisões de maneira mais ágil, assertiva e segura para todos", afirma a Vale.