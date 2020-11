Chuva e baixa visibilidade interrompem buscas por homem que caiu no Arrudas

(foto: CBMMG/Divulgação )

A chuva e a baixa visibilidade, na região de Sabará, fizeram com que o Corpo de Bombeiros encerrasse, mais cedo, nesta quinta-feira (12) as buscas pelo homem que desapareceu nas águas do Ribeirão do Arrudas , no final da tarde de quarta-feira. Os trabalhos serão reiniciados às 6h desta sexta-feira.

As buscas seguirão a partir do local em que foram interrompidas nesta quinta, na divisa dos municípios de Belo Horizonte com Sabará (foto: CBMMG/Divulgação )

Foram quase 11 horas de trabalhos. No total, foram batidos cinco quilômetros do Arrudas, sem que nem a vítima e nem mesmo qualquer objeto que pudesse pertencer a eLe fosse encontrado.

O homem caiu e desapareceu no ribeirão, no cruzamento das avenidas dos Andradas e Silviano Brandão. Como o Arrudas estava muito cheio, a suposição dos bombeiros é que ele tenha seguido na direção de Sabará.





Novas testemunhas contaram que ele foi visto lutando contra a correnteza do Arrudas, no trecho que passa pelo Bairro Vera Cruz, isso na tarde de quarta-feira.





Nesta sexta-feira, as buscas seguirão a partir do local em que foram interrompidas nesta quinta, na divisa dos municípios de Belo Horizonte com Sabará, e deverão prosseguir até o Rio das Velhas, onde o ribeirão deságua.





Caso a vítima ainda não seja encontrada, os bombeiros trabalharão com a possibilidade de que ele tenha ido para o Rio das Velhas. Em caso de afogamento, sabe-se que um corpo boia depois de 72 horas.