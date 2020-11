Ouro Preto: câmera de segurança flagra homem tentando entrar em república

Um vídeo mostra imagens de um homem tentando entrar em uma república de estudantes, localizada dentro da moradia estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (11). As imagens capturadas serão usadas pela Polícia Militar para encontrar o homem suspeito de furtar um notebook de uma república vizinha.

Ouro Preto: câmera de segurança flagra homem tentando entrar em repúblicahttps://t.co/8kJOnSZcVk pic.twitter.com/scIWmCgvtF — Estado de Minas (@em_com) November 12, 2020

Morador da república que cedeu as imagens, Thales Reis conta que, com a pandemia do novo coronavírus, muitos universitários foram para as cidades de origem. Com a movimentação menor, começaram a surgir pessoas que não moram no local durante o dia, pedindo doações, tocando as campainhas e, segundo o estudante, essa ação seria para ver se tem gente morando, observar a movimentação e voltar durante a madrugada para entrar nas casas.“Há uns dois meses, um notebook foi roubado em minha república e aí decidimos instalar as câmaras de segurança. Ontem, uma república vizinha à nossa foi assaltada e os moradores entraram em contato com a gente para ver se as câmaras registraram imagens. Quando fomos puxar as imagens, nos surpreendemos com o homem tentando entrar aqui também. Sem sucesso aqui, procurou a do vizinho.”