Atenção! Defesa Civil de BH emite alerta para granizo e risco geológico

Região Centro-Sul com tempo nublado nesta tarde (foto: Larissa Ricci/EM/DA Press)

Balanço

Recomendações para chuva de granizo

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores

Procure estacionar em um local seguro e coberto

Recomendações para risco geológico

Foi emitido umda Defesa Civil de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (11) para a possibilidade de chuva dena capital. O aviso é válido até às 18h. Ainda em virtude da tendência de novas chuvas nas próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico moderado até sábado (14).Mais cedo, choveu forte na Região Noroeste. Nas regiões Oeste, Centro-Sul e Nordeste a precipitação foi fraca. O órgão pede atenção pelas próximas horas.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo não deve sofrer mudanças significativas nas próximas 24 horas. As condições meteorológicos são favoráveis para a ocorrência de chuvas fortes em quase todo o estado pela intensificação das áreas de instabilidade atmosférica no Brasil Central.Entre 20h30 de quarta (11) e 4h30 de quinta (12) todas as regiões de BH foram atingidas por chuvas, segundo balanço da Defesa Civil. As regionais mais atingidas foram Barreiro (16mm), Oeste (15,4mm) e Centro-Sul (15,2mm). Foram seguidas por Venda Nova (10,2mm), Noroeste (9,2mm), Pampulha (8mm), Nordeste (7,6mm), Leste (6,2mm) e Norte (4,2mm).Entre a tarde de ontem e a manhã de hoje, a Defesa Civil atendeu 38 chamados por questões relacionadas às chuvas, a maioria em vistorias em imóveis particulares nas regiões Centro-Sul e Leste.Os estragos mais significativos aconteceram na tarde de quarta. A chuva voltou a dar as caras no início da manhã desta quinta-feira (12). Entre 6h55 e 7h30, precipitações fracas atingiram as nove regionais da capital.

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.%u2800%u2800

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.