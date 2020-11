Chuvas que atingem BH nesta quinta (12) devem persistir ao longo do dia

Chuva na manhã desta quinta-feira (12) na capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

As chuvas que vêm atingindo Belo Horizonte desde a noite de ontem devem seguir persistindo ao longo desta quinta-feira (12). A previsão é de céu encoberto para todo o dia, com pancadas e rajadas de vento. A mínima na capital foi de 16°C e a máxima não ultrapassará os 25°C.









A previsão é de dias nublados a encobertos na capital com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até pelo menos domingo (15). As temperaturas também não devem ultrapassar os 27°C até lá.





Madrugada e manhã de quinta





Entre 20h30 de quarta (11) e 4h30 de quinta (12) todas as regiões de BH foram atingidas por chuvas, segundo balanço da Defesa Civil.





As regionais mais atingidas foram Barreiro (16mm), Oeste (15,4mm) e Centro-Sul (15,2mm). Foram seguidas por Venda Nova (10,2mm), Noroeste (9,2mm), Pampulha (8mm), Nordeste (7,6mm), Leste (6,2mm) e Norte (4,2mm).





Entre a tarde de ontem e a manhã de hoje, a Defesa Civil atendeu 38 chamados por questões relacionadas às chuvas, a maioria em vistorias em imóveis particulares nas regiões Centro-Sul e Leste. Os estragos mais significativos aconteceram na tarde de quarta





A chuva voltou a dar as caras no início da manhã desta quinta-feira (12). Entre 6h55 e 7h30, precipitações fracas atingiram as nove regionais da capital.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira