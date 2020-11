Caminhão caiu na Rua Augusto Jose dos Santos (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um motorista deperdeu o controle da direção e atingiu umde funcionários na tarde desta quinta-feira, no Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rua Augusto José dos Santos, próximo ao número 36.Segundo as primeiras informações, o motorista foi resgatado e levado ao hospital. Não foi divulgado o estado de saúde. Um funcionário, que estava no local, conseguiu sair antes da queda do veículo. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Aguarde mais informações