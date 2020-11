Abrasel recorre à Justiça para liberar venda de bebidas alcoólicas neste domingo de eleições

Abrasel entra com mandado de segurança contra decisão do TRE de proibir a venda de bebidas no domingo (15) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Abrasel-MG) entrou na tarde desta sexta-feira (13) com um mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) para que bares e restaurantes tenham A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais () entrou na tarde desta(13) com umjunto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais () para que bares e restaurantes tenham o direito de vender bebidas alcoólicas neste domingo (15).

A ação é movida após o órgão proibir a venda, distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas entre 6h e 18h deste domingo, em virtude do primeiro turno das eleições municipais. A mesma proibição será aplicada nas cidades em que houver segundo turno, no próximo dia 29.



O presidente da Abrasel, Matheus Daniel, afirma que uma lei da década de 60, época em que o país ainda vivia em um regime de ditadura militar, não pode ser aplicada nos dias de hoje. “Temos 27 unidades federativas e somente 12 têm um posicionamento arcaico sobre o assunto como a Justiça de Minas Gerais”, diz

Matheus Daniel aacrescenta ainda que, por causa da pandemia, os bares e restaurantes de Belo Horizonte já estão trabalhando com grande restrição no funcionamento.



Por isso, dois dias a menos de faturamento vai impactar bastante nas receitas, principalmente no mês em que os empresários devem pagar uma despesa extra a seus funcionários, o 13º salário, cuja primeira parcela vence no próximo dia 30.



“Essa atitude do TRE é um descaso com todos os profissionais e empresários do setor. Setor esse que já foi dizimado em mais de 30% só nos últimos oito meses.”

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz