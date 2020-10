Bicampeão de ciclismo Ricardo Alcici se recupera de acidente em BH

Segundo o boletim de ocorrência, ele conta que, por volta das 5h40, se encontrou com um amigo perto da Toca da Raposa e seguiram pedalando juntos. Ao passar pela rotatória entre a Avenida Otacílio Negrão de Lima com a Rua Orsi Conceição de Minas, ele não se lembra de mais nada.

Já o amigo que o acompanhava contou que eles seguiam no sentido Zoológico, pedalando a cerca de 55 quilômetros por hora. Ao passar pelo trecho da orla, se depararam com um Gol ultrapassando outro carro e uma van. Foi esse Gol que atingiu Matos. O outro ciclista escapou da colisão porque estava um pouco mais atrás e conseguiu passar entre os dois carros.

Inicialmente, a PM foi informada via 190 que o veículo que atingiu o ciclista estaria desgovernado. No entanto, o condutor do Gol, que tem 46 anos, disse que seguia pela orla sentido Centro quando viu dois veículos lentos à frente. Ele ultrapassou um deles, mas foi surpreendido pelo ciclista, que não tinha visto até então. Oainda contou que tentou jogar o carro na direção do meio-fio, mas não conseguiu evitar a batida.

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil informou que a apuração do caso será realizada pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (DEPICT). Segundo a instituição, o motorista do carro é habilitado, não estava com sinais de embriaguez e prestou socorro a Ricardo Alcici.





“A perícia esteve no local, e a previsão é que o laudo pericial fique pronto em 30 dias. Uma equipe da DEPICT será encaminhada ao local para verificar se há câmeras ou elementos que colaborem na apuração dos fatos”, diz a nota. A Polícia Civil também explica que para a instauração do inquérito, o ciclista ou representante legal precisa fazer uma representação criminal na divisão especializada em até seis meses.

No hospital, a PM foi informada que Ricardo Alcici sofreu ferimentos em uma clavícula, vértebras, contusão pulmonar, além de cortes e escoriações. O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil e a bike do atleta foi entregue a um conhecido.