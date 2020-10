Ciclista atropelado na Pampulha está consciente e fora de risco

Acidente de transito envolvendo o ciclista Ricardo Matos e um carro na Orla da Lagoa da Pampulha (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O bicampeão brasileiro de ciclismo de estrada e vice-presidente da Federação Mineira de Ciclismo (FMC),, de 40 anos, estáe não corre risco de vida. De acordo com Paulo Aquino, presidente da FMC, Matos realizou exames e passa bem. “O quadro neurológico dele é bem estável. Parece que está com uma fratura de clavícula e com um pequeno trauma torácico, não muito complicado”, explica.