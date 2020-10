Polícia Penal de Santa Luzia realiza campanha de doação de sangue

Diretor-geral do Depen-MG, Rodrigo Machado, doa sangue durante lançamento da campanha em setembro (foto: Bernardo Carneiro/Divulgação )

A Polícia Penal de Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH (RMBH), organizará uma campanha de doação de sangue entre 7 e 9 de outubro. A ação é em prol de crianças com câncer que necessitam de sangue para a realização de cirurgias.

As doações serão feitas na unidade da Hemominas do Shopping Estação, a partir das 8h. Servidores do sistema prisional e a população poderão participar.

Nos anos anteriores, a Polícia Penal de Santa Luzia organizou campanhas de doação de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças, mas segundo a Polícia, nesse ano de pandemia, a organização da campanha se tornou inviável.

O esforço da Polícia Penal tem como objetivo colaborar com as campanhas de doação organizadas pela Hemominas e pela Santa Casa de BH.

Os interessados em doar sangue poderão ligar no telefone (31) 3636-6864 e agendar a visita à unidade da Hemominas.

Servidor doador

Desde 17 de setembro, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), promove a campanha “Servidor doador”. A iniciativa tem como objetivo promover a doação de sangue por parte dos cerca de 18 mil servidores do sistema prisional do estado.

Todos os servidores estão sendo incentivados a comparecer às unidades do Hemominas em Minas Gerais. Atualmente, a provisão da Fundação está, em média, 50% abaixo da ideal. Segundo a gerente de Captação e Cadastro de Doadores da Hemominas, Viviane Guerra, a escassez de interessados em doar sangue nunca havia se estendido por tanto tempo.