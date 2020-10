Aeroporto Internacional de BH espera receber cerca de 65 mil passageiros no feriado

São estimados 520 voos e 65 mil passageiros no período entre 9 e 13 de outubro no aeroporto internacional (foto: BH Airport/Divulgação)

Em busca da retomada do crescimento, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, prevê um fluxo de cerca de 65 mil passageiros no período do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Entre os dias 9 e 13 de outubro, o aeroporto deve receber 520 voos.





Os dias de maior movimentação tendem a ser sexta-feira (9), segunda (12) e terça (13). Na sexta-feira, cerca de 18 mil pessoas devem passar pelo aeroporto. O número de voos deverá chegar a 145. Já na segunda-feira, dia do feriado, 14 mil passageiros e 111 voos estão previstos no terminal. Para completar, na terça-feira devem ocorrer 138 voos com movimentação de 16 mil passageiros.









A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, recomenda aos passageiros que fiquem atentos aos horários de embarque, que utilizem máscara e cheguem ao aeroporto com antecedência, principalmente nos dias de maior fluxo, para que todo o processo até a chegada à aeronave seja realizado com a máxima proteção contra o coronavírus.





Para o fim do ano, a concessionária espera voltar com 60% dos voos do período antes da pandemia. Atualmente, 120 voos são operados por dia e, antes do coronavírus, eram cerca de 300.





Ações contra a COVID-19

No terminal são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto, bem como para voar. Para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, a partir do dia 9 de outubro, quatro portões de embarque (19, 20, 21 e 22), localizados no terminal 2, serão reabertos.