Incêndio na Serra do Cipó chega ao décimo dia com dois pontos de atenção

Chamas na região da Serra da Caetana, área da Serra do Cipó (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







O incêndio que atinge o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Grande BH, completa 10 dias. O combate ao fogo envolve mais de 100 pessoas e tem dois pontos de atenção onde a situação é mais complexa.









Mapa mostra localização dos focos encontrados nesta terça (foto: ICMBio/Divulgação)

Às 8h30, eles perceberam que o foco no setor Cânion das Bandeirinhas havia voltado a ganhar forças e ameaçava sair do controle. Bombeiros, brigadistas e voluntários fizeram um grande esforço no local e as aeronaves fizeram lançamentos de água sobre as chamas. Um helicóptero também é usado para reposicionar os combatentes nas novas linhas que surgem. Uma hora depois, os brigadistas ainda atuavam no combate direto às chamas no cânion. O setor era prioritário para o combate aéreo.





O segundo local onde a situação era complicada é o Alto Palácio. “Chamas se localizam em encostas e desfiladeiros do Vale do Rio do Peixe, impedindo uma operação segura de combate direto às chamas. Lançamentos de água estão sendo feitos para resfriar o setor. Os combatentes atacam as chamas toda vez que elas ressurgem nas margens do desfiladeiro. Essa operação exige concentração, paciência e muita atenção à segurança, mas os combatentes estão conseguindo manter o setor sob controle”, informou o ICMBio.