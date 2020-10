Bombeiros e brigadistas retomam combate a incêndio em parque no Castelo

Extensão da área queimada no parque (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





incêndio em uma área verde do Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O fogo começou ontem.



Bombeiros e brigadistas retomam combate ao incêndio em parque no Bairro Castelohttps://t.co/V7rVU7aIQH



Vídeo: Corpo de Bombeiros/Divulgação pic.twitter.com/ZfBZfX5DkM — Estado de Minas (@em_com) October 6, 2020

Nessa terça-feira, bombeiros e brigadistas retomaram o combate a umem uma área verde do Bairro, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O fogo começou ontem.







Equipamento usado pelos bombeiros no combate (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) “No período noturno, foi utilizada a viatura Auto Plataforma Escada (APE), um caminhão composto por uma longa escada retrátil com um esguicho capaz de lançar água, para realizar o resfriamento da área não queimada, impedindo a passagem do foco principal de incêndio”, informou a corporação.





As equipes voltaram ao local no início da manhã de hoje. O local possui trechos de mata fechada e difícil acesso. Ontem à tarde, as chamas alcançavam as copas de algumas árvores.