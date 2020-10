Dupla suspeita de tráfico de pedras preciosas é presa em Florestal

Os materiais foram encontrados dentro de sacos plásticos escondidos no porta-malas do carro (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF))

Dois homens suspeitos de transportar mais de 70 quilos de pedras preciosas sem comprovação de origem foram presos na noite dessa segunda-feira (5), em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O crime foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no km 389 da BR-262.









Dessa forma, a polícia deu ordem de parada ao veículo e o motorista encostou o carro às margens da rodovia. Os agentes fizeram uma busca por materiais ilícitos durante a revista pessoal nos dois suspeitos, um de 54 anos e outro de 45, e no automóvel. No bolso de um dos homens, os policiais encontraram pedras de diamante.





Buscas





No porta-malas do carro, PRF encontrou vários sacos lacrados. Dentro deles estavam muitas pedras preciosas em estado bruto, não lapidado, com valor estimado de R$ 1.000 o quilo. Ao todo, os policiais localizaram 77 kg dos minerais, incluindo um pacote de diamantes.





Indagado pelos agentes da PRF, o motorista confessou que eles estavam levando as pedras de Caldas Novas, em Goiás, para um comprador que mora em Belo Horizonte.





Os suspeitos também passaram o nome do comprador das pedras para a PRF, que vai repassar os dados à Polícia Federal para dar sequência às investigações do crime.





Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia, juntamente com a dupla presa.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra