Terça-feira será de calor e fim de tarde com 'céu alaranjado' em BH

Manhã de céu aberto na Pampulha, em BH, nesta terça-feira (6) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

previsão é que os próximos dias sejam marcados ainda por altas temperaturas na capital e, também, pela "novidade" que chamou a atenção dos belo-horizontinhos nessa segunda (5): o A massa de ar seco e quente que atua sobre Minas Gerais seguirá com força até, pelo menos, o final de semana. Aé que os próximos dias sejam marcados ainda porna capital e, também, pela "novidade" que chamou a atenção dos belo-horizontinhos nessa segunda (5): o "fim de tarde alaranjado" . Nesta terça (6), a mínima foi de 18,7°C e a máxima prevista é de 35°C.









Esse aumento de nebulosidade, que contribui para o "filtro natural" do pôr do sol Belo Horizonte, deve perder força a partir de hoje. "Com isso, hoje a umidade relativa do ar já deve retornar aos níveis críticos, abaixo dos 20%", completa o meteorologista. "Mas, ainda assim, o fenômeno ainda deve persistir".





Para os próximos dias, a tendência é de elevação gradual das temperaturas. Há chances de novos recordes de calor para o final de semana. As chuvas só devem dar as caras no feriadão de 12 de outubro.





Em Minas





As condições são favoráveis para a ocorrência de chuvas isoladas nas regiões Sul e Sudoeste e Zona da Mata Mineira, podendo provocar melhora significativa na qualidade do ar. Há uma tendência de aumento da nebulosidade na faixa Leste/Nordeste.





No restante do estado, entretanto, prevalece o tempo seco e quente - assim como em Belo Horizonte. A máxima prevista para esta terça será de 41°C, no Triângulo, com índices críticos de umidade em praticamente todas as regiões.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira