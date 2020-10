Céu alaranjado em BH repercute nas redes sociais; veja algumas imagens

(foto: Reprodução/Redes Sociais) forte calor em Belo Horizonte tem sido tema frequente entre moradores da cidade. Mas nesta segunda-feira (5), a cor do céu da capital mineira também repercutiu nas redes sociais. Vários internautas compartilharam fotos com tom alaranjado, demonstrando estranheza com o fenômeno. calor emtem sido tema frequente entre moradores da cidade. Mas nesta segunda-feira (5), a cor do céu da capital mineira também repercutiu nas redes sociais. Vários internautas compartilharam fotos com tom alaranjado, demonstrandocom o

Veja algumas postagens:

alguém mais de Bh ta vendo o entardecer todo laranja esquisito e o céu parece q ta todo nublado mas não é nublado? serasse isso tudo é fumaça?? %u2014 Sapatão da ciência %u26A2 (@Ciencianobrejo) October 5, 2020

Esse céu laranja é por causa das queimadas? %u2014 A %uD83C%uDF31Mari %uD83C%uDFF9 que vende piroca (@bikedebigode) October 5, 2020

O céu laranja de poluição %uD83E%uDD21 pic.twitter.com/ozwfVJFKKH %u2014 Je, suis libertine %uD83C%uDF83 (@HugggoB) October 5, 2020

alguém me explica esse céu laranja? pic.twitter.com/M2NikTvCv1 %u2014 Ana Carol (@anafeiosa) October 5, 2020

Céu laranja em bh pic.twitter.com/seAHBcvT5A %u2014 Larissol %u2600%uFE0F (@DeusadosGnomos) October 5, 2020

Ok e o céu de bh que do nada ficou amarelo/laranja? pic.twitter.com/cgKgQLUYaI %u2014 KEREN %uD83D%uDC45 (briti 2) (@jennybeel) October 5, 2020

A coloração é comum tanto de manhã quanto à tarde, mas, devido ao tempo muito seco, a poluição pode intensificar a tonalidade alaranjada. A tendência é de que a onda de calor siga atuando em Belo Horizonte, com pequenas variações, até a chegada das chuvas, previstas somente para o dia 12.

De acordo com o boletim de previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas na capital subirão gradativamente ao longo da semana. Para terça-feira (6), a máxima deverá chegar aos 35°C; na quarta (6), aos 37°C, até que, na sexta, poderá chegar aos 39°C. Esses números ainda estão sujeitos a alteração.

Em Minas

A situação segue parecida por todo o estado. Em regiões mais ao interior do continente, como o Triângulo, Norte e Noroeste, não há alívio: máximas previstas para 41°C e 40°C, respectivamente, nesta segunda.

A umidade do ar segue em níveis desérticos em praticamente todas as regiões do estado. Para a semana, a tendência é de manutenção do tempo seco e de elevação nas temperaturas, assim como em Belo Horizonte.