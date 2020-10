Oito carros roubados são encontrados na divisa de Minas com Espírito Santo

(foto: PM/Divulgação)



A cada dia que passa fica mais evidente que a rota de veículos roubados passa pelas BR-381 e BR-262. Somente em setembro, oito veículos foram encontrados em Bom Jesus do Amparo, Itabira, Domingos Martins, no Espírito Santo, e agora, em Lajinha, quase na divisão de Minas com o estado capixaba.





Nesta segunda-feira (5), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um Toyota Corolla, clonado, de cor prata, estaria circulando por Lajinha (MG).









Um contato telefônico com a filha do proprietário do veículo original foi feito em Volta Redonda, a qual informou que o veículo estava com seu pai, que encaminhou uma foto do automóvel e o documento.





Confirmada a clonagem, o veículo foi abordado na Rua Américo Michael, Bairro Itá, em poder de um homem que apresentou o documento do veículo, contendo indícios de falsidade. Verificou-se também que o automóvel original é um modelo superior ao apreendido em poder do autor. O homem alegou ter adquirido o carro no Rio de Janeiro pela quantia de R$ 92 mil, tendo dado, como entrada, a importância de R$ 40 mil.





Nas investigações os policiais tomaram conhecimento, por testemunhas, que o filho do 'suposto' dono do veiculo haveria retirado do porta-luvas, um revólver, que foi escondido na residência.





Foram realizadas buscas no imóvel e no entorno da casa. A arma, um Taurus calibre 38, foi encontrado em um beco ao lado da residência. Pai e filho, respectivamente de 43 e 19 anos, foram detidos e levados para a Delegacia de Lajinha. O veículo foi recolhido para o pátio do Detran local.